Futbolçular Mbappeyə üsyan etdi - “Real”da ara qarışıb

"Real Madrid"də uğursuz oyun nümayiş etdirən Kilian Mbappe tənqidlərə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda yoldaşları Mbappenin komandanın oyununa və xüsusən də müdafiəyə az kömək etdiyini irəli sürüb. Xarici KİV-lərin məlumatına görə, “Real” futbolçuları Mbappenin yalnız top hücum zonasına çatanda oyuna daxil olduğunu qeyd ediblər. İddia edilir ki, baş məşqçi Karlo Ançelotti də Mbappenin oyunundan narazıdır. Ançelotti Mbappenin "Real Madrid"in oyununa mənfi təsir göstərdiyini hesab edir. Baş məşqçi bu vəziyyətdən ən çox əziyyət çəkən futbolçunun isə Jude Bellinqhem olduğunu irəli sürüb. Jude Bellinqhem ötən mövsümdəki kimi məhsuldar deyil.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe indiyədək 14 rəsmi oyunda 8 qol vurub, 2 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.