8 komandadan təklif almışam - Sergen Yalçın

Türkiyəli məşqçi Sergen Yalçın çox sayda təklif aldığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o təkliflərin hamısını rədd etdiyini ifadə edib. Sergen Yalçın mövsüm başlayandan 8 komandadan təklif aldığını qeyd edib. Türkiyəli məşqçinin sözlərinə görə, o, Türkiyənin 5 klubundan təklif alıb. 3 təklif isə xarici klublardan gəlib. Sergen Yalçın bu mövsüm işləmək istəmədiyini ifadə edib. Türkiyəli məşqçi qeyd edib ki, o, məqsədi və layihəsi olan komandada işləmək istəyir.

Qeyd edək ki, KİV-lərdə Sergen Yalçının “Neftçi” klubu ilə də danışıqlar apardığı, lakin məvacib məsələsində razılığa gələ bilmədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Məşqçiliyə qısa ara verən Sergen Yalçın hazırda idman şərhçisi kimi fəaliyyət göstərir.

