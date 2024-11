Bayden Trampı təbrik etdi

ABŞ-nin hazırkı rəhbəri Co Baydenlə seçkilərdə qalib gələn Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayden Trampı seçkilərdə qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib. Bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Məlumata görə, Bayden Trampı Ağ Evə dəvətedib. Tərəflər hakimiyyətin dinc yoluyla təhvil verilməsini müzakirə ediblər. Bildirilir ki, Co Bayden Trampa hakimiyyəti rahat təhvil verəcəyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Baydendən əvvəl Trampa Demokrat rəqibi Kamala Harris zəng edərək, onu seçkilərdə qələbə qazanması münasibətilə təbrik etmişdi.

