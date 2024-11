"Qalatasaray" UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində "Tottenhem"ə qalib gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, İstanbul təmsilçisi ev oyununda rəqibini 3:2 hesabı ilə üstələyib. "Qalatasaray"da Osimhen 2 dəfə, Akgün isə bir dəfə fərqlənib. "Tottenhem"in qollarına isə Lankşear və Solanke imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.