Kilian Mbappe “Qalatasaray”ın hücumçusu Mauro İkardinin zədələnməsinə biganə qalmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir vaxtlar "Paris Saint-Germain"də İkardi ilə komanda yoldaşı olmuş Mbappe argentinalı ulduzun zədəsi ilə bağlı paylaşımına "Güclü ol dostum" şərhini yazıb.

“Real Madrid”in ulduz futbolçusu Mbappenin İkardi üçün etdiyi bu şərh sosial mediada marağa səbəb olub.

