Ukrayna Volodimir Zelenski ilə ABŞ-nin yeni seçilmiş Prezidenti, respublikaçı Donald Tramp arasında görüşə hazırlaşdığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bloomberg“ Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqaya istinadən məlumat yayıb.

Görüşün Trampın andiçmə mərasimindən əvvəl və ya sonra keçiriləcəyi isə dəqiqləşdirilməyib.

