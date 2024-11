COP29 Liderləri Sammitinin keçiriləcəyi 11, 12 və 13 noyabrda Bakının bir sıra küçə və prospektlərində məhdudiyyət tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəqliyyat vasitələri üçün məhdudiyyət tətbiq ediləcək küçə və prospektlər aşağıdakılardır:

- Hava Limanı şosesi

- Heydər Əliyev prospekti

- Neftçilər prospekti

- Yusif Səfərov küçəsi

- Niyazi küçəsi

- İstiqlaliyyət küçəsi

- Lermontov küçəsi

- Mikayıl Huseynov küçəsi

- Xəqani Rüstəmov küçəsi

- Teymur Elçin küçəsi

- Mehdi Hüseyn küçəsi.

