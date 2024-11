Göyçayda ağır qəza - Xəsarət alanlar var

Göyçayda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə noyabrın 11-i axşam saat 22:00 radələrində rayonun Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, hərəkət etməkdə 10-XV-434 dövlət qeydiyyat nişanlı "Vaz-2107" markalı avtomobil idarəetməni itirirərək kənardakı maneəyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədov Fikrət, 2004-cü il təvəllüdlü Adıgözəlov İbrahim və 2004-cü il təvəllüdlü Daşdəmirov Nuran ağır bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar təcili olaraq Göyçay Rayon Mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı Göyçay Rayon Polis idarəsində araşdırma aparılır.

Davud Tarverdiyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.