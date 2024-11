Bakıda BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu Sessiyasının açılış mərasimi başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbiri giriş sözü ilə COP28-in prezidenti Sultan Ahmad Al-Jaber açıb.

