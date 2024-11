"Real"dan Mourinyo həmləsi - Ulduzların öhdəsindən o gələ bilər

Karlo Ançelottinin mövsümün sonunda La Liqa nəhəngi "Real Madrid"dən ayrılması gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu mövsüm uğurlu çıxış edə bilməyən “Real”, Mbappenin transferinə baxmayaraq qol vurmaqda çətinlik çəkir. İddialara görə, “Real” rəhbərliyi kluba gətirmək istədiyi məşqçilərin adlarını müəyyən edib. “Elgoldigital”dakı xəbərə görə, "Real", Joze Mourinyonun adını da siyahıya əlavə edib. Bildirilir ki, siyahıda bir sıra məşqçilərin adları var və Mourinoyun namizədliyi onlardan geridə deyil.

Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində "Fənərbaxça" ilə müqavilə imzalayan Joze Mourinyo türk klubu ilə 18 matça çıxıb. Bu qarşılaşmalarda 10 qələbə, 5 heç-heçə və 3 məğlubiyyət alan Mourinyo, orta hesabla 1,94 xal əldə edib.

