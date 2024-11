​“WhatsApp” şəkillərlə bağlı yenilik etdi - Daha asan oldu

“WhatsApp” şəkillərlə bağlı problemi həll etmək üçün yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” yeniləmə ilə istifadəçilərin vizual paylaşma və redaktə təcrübələrini daha səmərəli etmək istəyir. Bildirilir ki, bəzi istifadəçilər birdən çox şəkil seçərkən üzləşdikləri çətinliklərdən şikayətlənirlər. “WhatsApp” yeni beta yeniləməsi ilə bu problemi həll etməyi hədəfləyir.

Məlumata görə, əvvəllər şəkil seçilən zaman “WhatsApp” avtomatik olaraq redaktə ekranına keçirdisə, yeniləmə ilə bu addım atlanır və istifadəçilər birbaşa söhbət ekranına qayıdırlar. Bu dəyişiklik istifadəçilərə şəkillərin seçilməsi prosesini intensivləşdirərək, onları daha səmərəli şəkildə göndərməyə imkan verəcək. Bu xüsusiyyət əsasən qrup söhbətlərində daha faydalı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.