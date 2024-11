Lalə Azərtaş adının qumar oyununda hallanmasından danışdı

Aparıcı Lalə Azərtaş səsi süni intellektdən istifadə titkokda qumar oyununda istifadə edilib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı "Təsir dairəsi" verilişində danışıb. O, adından 90 min manatlıq oyun oynanıldıöını bildirib:

"Bilirsiniz ki, süni intellekt dönəmidir. Səsimizə bənzər səslərdən istidadə edərək onu yaya bilirlər. Siz nə düşünürsünüz? Mən qumar oyununu təbliğ edəcək adamam? Məni tanıyan buna getməməlidir onsuz. Amma bu gün sayca 20 ya 30-cu qadın bizim təhlükəsizlik xidmətinə yaxınlaşıb. Azmış kimi əlində də bir torba gətirib və deyir ki, "Lalə xanıma çatdırın, udacağım pulu bunun içə qoysun". Bilmirəm söhbət nədən gedir Tiktokda efirdən olan görüntülərim mənim səsimə bənzər səslə paylaşılıb. 90 min manatlıq hansısa bir oyunun oynanıldığı deyilir. Adımdan sizdən nələrisə etmək istənilir. Mənim ağzımdan çıxan sözə Xəzər Tv-də inana bilərsiniz. Burada mənim yerimə süni intellekt danışa bilmir. Siz mənə bu sualı verəndə belə bilməlisiniz ki, cavabı verən mənəm. Orada bilinir ki, mənim səsim deyil. Əməkdaşlarımız deyir ki, səsiniz bənzəyir. Texnologiya ilə səsimizi bənzətmək olar. Amma necə düşünürsünüz? Efirdə deyirəm ki, qumardan, narkotikdən, içkidən uzaq durun, erkən nikaha yox deyin. Amma tiktokda deyirəm ki, qumar oynayın? Özü də and içirəm ki, 90 min manat verəcəyəm. Bu dərəcədə insanların beyninə işləyirlər. Əgər bir daha belə bir şey olarsa, hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyəm və qoyduğunuz məbləğ qarşınızda sizdən təzminat istəyəcəyəm. Bu çirkin işlərə məni qatmayın".

