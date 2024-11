Ronaldo karyerasını nə vaxt bitirəcək? - AÇIQLAMA

Portuqaliya millisinin və "Əl Nəsr" klubunun 39 yaşlı hücumçusu Kristiano Ronaldo millidəki karyerasını nə vaxt bitirəcəyinə dair qərar verməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ulduz futbolçu xarici KİV-ə açıqlama verib. Ronaldo bildirib ki, bu qərar düşünülmüş şəkildə veriləcək:

"Millini gözlənilməz, lakin düşünülmüş qərarla tərk edəcəyəm. İlkin açıqlama olmayacaq".

Qeyd edək ki, Ronaldo 2003-cü ildən Portuqaliya millisində çıxış edir. O, indiyədək 215 oyunda 135 qol vurub, 45 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. 2016-cı ildə milli komanda ilə Avropa çempionluğunu qazanıb.

