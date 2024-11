UEFA Millətlər Liqasında V turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, B Liqasının IV qrupunda yer alan Türkiyə millisi doğma meydanda Uels seçməsini qəbul edib. Görüş qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Matçın 89-cu dəqiqəsində Kərəm Aktürkoğlu penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirməyib.

Bu nəticədən sonra xallarını 11-ə çatdıran Türkiyə millisi turnir cədvəlinə başçılıq edir. Uels isə 9 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb.

