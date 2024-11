Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Kinoloji Mərkəzinə yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, komitə sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Şahin Bağırovun müvafiq əmri ilə İsmayılov İlyas İsa oğlu Mərkəzin rəisi təyin olunub.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kinoloji Mərkəzinin rəisi polkovnik İlkin Osmanov vəzifəsindən azad edilib. İlyas İsmayılov uzun illərdir Kinoloji Mərkəzdə instruktor-kinoloq kimi fəaliyyət göstərib.

