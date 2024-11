Harri Keyn İspaniya nəhəngində? - Sürpriz həmlə

“Real Madrid” “Bavariya”nın hüumçusu Harri Keyni transfer edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Benzemanın klubdan gedişindən sonra onun yerinə transfer həyata keçirməyib. Klub hücumun mərkəzində oynayan futbolçu transferi həyata keçirmək istəyir. “Fichajes”in xəbərinə görə, “Real”ın transfer siyahısının ilk sıralarında Harri Keyn var. Məlumata görə, transfer mövsümün sonunda həyata keçirilə bilər.

Qeyd edək ki, Harri Keyn bu mövsüm "Bavariya”nın heyətində 17 oyun keçirib, 20 qol vurub və 9 məhsuldar ötürmə edib. Harri Keynin adı “Bavariya”ya transfer olmazdan əvvəl də “Real Madrid”lə hallanmışdı.

