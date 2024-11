Ançelotti Ardaya qəzəbləndi - Nə baş verib?

"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelottinin Arda Güleri tənqid etməsi İspaniyada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA Çempionlar Liqasında "Liverpul"un doğma meydanda "Real Madrid"i 2:0 hesabı ilə məğlub etdiyi oyunda Ançelotti Ardaya uca səslə səslənib. Ardanın matçın ilk yarısında cərimə meydançası xaricindən endirdiyi zərbə dəqiq alınmayıb. Bu zaman Ançelotti “Ardaaa” deyə səslənib. Bu səs canlı yayımda da eşidilib. O, ulduz futbolçunu qışqıraraq məzəmmət edərkən görüntülənib.

Qeyd edək ki, Arda Güler 57-ci dəqiqədə əvəzlənib. Karlo Ançelotti matçdan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında Arda Güler haqda, “Müdafiədə yaxşı idi, amma o, bu keyfiyyətə sahib olduğu üçün daha dəqiq oynaya bilərdi. Amma gəncdir, sadəcə olaraq, təcrübəsi azdır" - deyə bildirib.

