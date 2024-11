Quterreşdən Fələstinə dəstək mesajı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Quterreş BMT-nin Fələstin xalqına dəstəyini davam etdirəcəyini vurğulayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Antonio Quterreş X sosial media platformasındakı paylaşımında qeyd edib. O, Fələstin Xalqı ilə Beynəlxalq Həmrəylik günü münasibətilə paylaşımında bildirib ki, BMT Fələstin xalqı və onların sülh, təhlükəsizlik və ləyaqət içində yaşamasına yönəlik hüquqları ilə həmrəy olmağa davam edəcək.

Qeyd edək ki, İsrail Fələstinə dəstək verdiyi üçün Quterreşi "persona non grata" elan edib və onun ölkəyə girişini qadağan edib.

