Türkiyə Super Liqa komandalarından "Beşiktaş"da daha bir ayrılıq baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul klubu baş məşqçisi Ciovanni Van Bronkorstla yollarını ayırıb.

Bu barədə klubun mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

Holland mütəxəssislə qarşılıqlı razılaşma əsasında yolların ayrıldığı bildirilib.

