“Qarabağ” “Neftçi” ilə qarşılaşacaq - Azərbaycan derbisi

Bu gün Misli Premyer Liqasında XV tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bağlanış oyununda son çempion “Qarabağ” “Neftçi”nin qonağı olacaq. “Neftçi Arena”da keçiriləcək matç saat 19:00-da başlayacaq. Görüşü FIFA referisi Əliyar Ağayev idarə edəcək.

Rəqiblərindən bir oyun az keçirən “Qarabağ” hazırda turnir cədvəlində 34 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. “Neftçi” isə 13 xalla 7-ci sırada yer alıb.

Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında “Araz-Naxçıvan” “Turan Tovuz”a, “Sabah” “Səbail”ə, “Kəpəz” “Şamaxı”ya 1:0, “Zirə” isə “Sumqayıt”a 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.

