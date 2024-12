Arda Güler "Real"dan gedəcək? - Peresdən qəti cavab

Türkiyə millisinin və "Real Madrid"in gənc ulduzu Arda Güler istedadı ilə futbol dünyasında diqqət çəkməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ispan jurnalist Xuan de Dios Peres "Spor Arena"ya verdiyi müsahibədə "Liverpul" ilə keçirilən matçda Ardanın performansı və gələcək perspektivlərini dəyərləndirib. Peres Ardanın sağ yarımmüdafiə mövqeyində yaxşı çıxış etdiyini, lakin daha yaxşı performans göstərə biləcəyini vurğulayıb:

"Nə ağ, nə də qara, daha çox boz rəngdə oynadı. Bu atmosferdə çıxış etmək asan deyil, amma o hələ çox gəncdir və böyük potensiala sahibdir. Oynadığı futbola baxmaq həqiqətən zövq verir. Pis oynamadı, bu, yalnız başlanğıcdır. Erken oyundan alınması Ançelottinin taktiki qərarı idi. Gələcək oyunlarda Ardanın daha çox şans qazanacağını düşünürəm".

Gülerin oyun stili haqqında danışan Peres onun oyunu görmə qabiliyyətini, təhlükəli ötürmələrini və zərbə bacarığını ön plana çəkib. Lakin təcrübəsizlik səbəbindən bəzi yanlış qərarlar verdiyini qeyd edib: "Bu səhvləri zamanla və təcrübə ilə aradan qaldıracağına inanıram".

Ançelottinin gənc futbolçuya çox güvəndiyini deyən Peres Ardanın komandadan ayrılmasının mümkün olmadığını bildirdi: "Hazırda "Real"da çox zədəli futbolçu var. Arda qətiyyən ayrılmayacaq. Bəli, onu almaq istəyən klublar çoxdur, amma "Real Madrid"də oynayırsansa, bundan yaxşı komanda yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.