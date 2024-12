Suriya müxalifət qüvvələri ölkənin şimalında yerləşən Hələb şəhərində Prezident Bəşər Əsədin iqamətgahını ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər Teleqram kanallarında yayılıb.

