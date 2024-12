Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatı başlayır

Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada yeni mövsümə bu gün start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, I turun açılış oyunu “Gəncə” və “Abşeron” komandaları arasında keçiriləcək. Gəncə İdman Sarayında təşkil olunacaq görüş saat 14:00-da başlayacaq. Günün ikinci qarşılaşmasında “Milli Aviasiya Akademiyası” Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində “Azərreyl”i qəbul edəcək. Matça saat 15:00-da start veriləcək. Turun bağlanış oyununda isə UNEC saat 17:00-da “Murov Az Terminal”ın qonağı olacaq.

Qeyd edək ki, reqlamentə əsasən, 2 dövrədən ibarət liqada (ev-səfər) oyunlar dairəvi sistem üzrə keçirilir. Bu dövrələrdən sonra ilk 4 pilləni tutacaq komandalar play-off mərhələsinə yüksələcəklər.

