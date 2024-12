2025-ci ilin ən uğursuz 4 bürcü onlar olacaq

2025-ci ildə Saturnun Balıqlar, Plutonun isə Dolça bürcünə keçməsinə görə bəzi bürclər çox şanssız olacaq. Onların atdıqları hər addım uğursuzluqla nəticələnəcək.

Metbuat.az publika.az-a istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Balıqlar üçün məsuliyyətli və çətin il olacaq. Nizam-intizam, fədakarlıq və realist olmaq lazımdır. Xüsusilə şəxsi məqsədlər və münasibətlərdə məhdudiyyətlər qoyacaqlar. Bu da onları üzəcək.

Qızlar Saturnun əks təsirini hiss edə bilərlər. Bu, münasibətlərdə gərginliyə, işdə artan məsuliyyətə səbəb olacaq. Həddindən artıq tənqidi və ya mükəmməllikdən irəli gələn problemlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.

Əkizlər üçün bu il böhran və güc mübarizəsi ilə dolu ola bilər. Eyni zamanda 2025-ci il Əkizlərin həyatına gözlənilməz dəyişikliklər və stresli vəziyyət gətirə bilər.

Oxatanların işləri yavaşlayacaq. Bu il planlaşdırılmamış işlərdən çəkinməlidirlər.

