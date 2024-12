Ən yüksək və ən aşağı maaş bu rayonlardadır - CƏDVƏL

Azərbaycanın rayon və şəhərlərinin bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində orta aylıq əmək haqqı üzrə məbləği açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trend bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat əldə edib.

Azərbaycanda ən yüksək əməkhaqqı Xankəndi şəhərindədir. Bu şəhərdə orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 771,4 manat təşkil edir.

Ölkə üzrə ən aşağı əməkhaqqı isə Qax rayonundadır. Belə ki, bu rayonun sakinlərinin orta aylıq nominal əməkhaqqı 532,3 manatdır.

Qeyd edək ki, bu ilin oktyabr ayının 1-nə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2023-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,0 faiz artaraq 993,0 manat təşkil edib. Əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 3743,1 manat, qeyri neft-qaz sektorunda 942,2 manat olub. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları 952,3 manat, özəl müəssisələrdə isə 1035,2 manat təşkil edib.

Azərbaycanın rayon və şəhərləri üzrə orta aylıq əməkhaqqı siyahısını təqdim edirik:

