İnsan ən çox bu qədər yaşaya bilər - Yeni araşdırma

Müasir tibbin inkişafı və həyat keyfiyyətindəki artım insan ömrünün orta göstəricisini əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Bununla belə, insan ömrünün maksimum sərhədləri hələ də elm adamlarının diqqət mərkəzindədir. Son araşdırmalar bu mövzuda maraqlı nəticələri ortaya çıxarıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Birləşmiş Krallıqda 2020–2022-ci illərdə yeni doğulan körpələr üçün gözlənilən ömür kişilərdə 78,6, qadınlarda isə 82,6 il təşkil edir. ABŞ-də isə bu rəqəm kişilərdə 74,8, qadınlarda 80,2 ilə yaxındır.

Rəsmi məlumatlara görə, 1997-ci ildə vəfat edən fransız Jeanne Calment 122 yaşında dünyadan köçən tarixin ən uzunömürlü insanı kimi tanınır. Alimlər bu rekordun 2100-cü ilə qədər qırıla biləcəyini düşünsələr də, bu halın istisna olduğunu bildirirlər.

Mütəxəssislər uzun və sağlam həyat üçün balanslı qidalanma, siqaretdən uzaq durma və müntəzəm fiziki hərəkətləri vacib hesab edirlər. Bu həyat tərzi dəyişiklikləri həm ömür uzunluğunu, həm də həyat keyfiyyətini artırmağa kömək edə bilər.

Roswell Park Xərçəng Mərkəzinin alimləri süni intellekt texnologiyasından istifadə edərək yüz minlərlə könüllünün sağlamlıq məlumatlarını təhlil ediblər. Araşdırma insan bədəninin özünü bərpa etmə qabiliyyətinin 120–150 yaş arasında sona çatdığını göstərib.

