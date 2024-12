Arda ilə bağlı üsyan edildi - Məğlubiyyətə səbəb odur

"Real Madrid" azarkeşləri "Atletik Bilbao"ya məğlubiyyətdən sonra Arda Gülerlə bağlı Karlo Ançelottiyə sərt etirazlar ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real Madrid" La Liqanın 19-cu həftəsində "Atletik Bilbao"nun qonağı olub. “Real” San Mamesdə 1:2 hesabı ilə məğlub olub. Arda Güler "Atletik Bilbao" ilə səfər oyununda yenidən ehtiyat oyunçular skamyasında qalıb. Futbolçu 88-ci dəqiqədə Vaskesin əvəzinə oyuna daxil olub. Eyni zamanda, Rodriqonu Endrick əvəzləyib. Azarkeşlər sosial mediada Ançelottiyə üsyan edərək, onun düzgün heyət qurmadığını ifadə ediblər. Azarkeşlər Arda Gülerin əsas heyət oyunçusu olduğunu bildiriblər. Tərəfdarlar bildiriblər ki, yaradıcı oyun nümayiş etdirmək üçün Arda Güler meydana əsas heyətdə daxil olmalıdır.

Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasında “Liverpul”la səfər oyununda Arda Güler əsas heyətdə olsa da, ikinci hissədə əvəzlənib.

