Xalq artisti Niyaməddin Musayev formada qalma sirrini açıqlayıb.



Metbuat.az axsam.az-a istinadla xəbər verir ki, müğənni bu haqda "Zaurla Günaydın" verilişində danışıb.

O bildirib ki, gündə cəmi iki dəfə qidalanır:

"Yuxudan duran kimi su içirəm, yarım saat idman edirəm. Ondan sonra səhər yeməyi yeyirəm: ya düyü sıyığı, ya da qarabaşaq. Təxminən saat 12-də yeyirəm. Günorta yeməyini isə saat axşam 6-da yeyirəm. Evdə nə bişsə, yeyirəm. Amma çörəksiz"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.