"Suriyadakı yaraqlılar bir neçə şəhəri ələ keçirib və artıq Dəməşqə yaxınlaşıraq orada Suriya lideri Bəşər Əsədi devirmək üçün böyük addım atmağa hazırlaşırlar".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin yeni seçilmiş prezidenti Donald Tramp “Truth” platformasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, ABŞ Suriyadakı vəziyyətə qarışmamalıdır.

