Xəbər verdiyimiz kimi, Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayonda yerləşən 19 saylı binada partlayış baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, aldığı xəsarətlərdən sonra xəstəxanada dünyasını dəyişən ata və oğulun - Ramin və Ayxan Əliyevlərin fotosu yayılıb.

Qeyd edək ki, 1977-ci il təvəllüdlü Ramin Əliyev dekabrın 7-də, 2007-ci il təvəllüdlü oğlu Ayxan Əliyev isə dekabrın 9-da gecə saatlarında dünyasını dəyişib.

