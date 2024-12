Türkiyə klubuna sərt cəza - 18 xalı silindi

Türkiyənin 1-ci Liqa komandalarından olan "Yeni Malatyaspor"un 18, 2-ci Liqa təmsilçisi "Giresunspor"un isə 6 xalı silinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası açıqlama verib. Məlumata görə, FİFA İntizam Komitəsinin Trendyol 1-ci Liqa komandası “Yeni Malatyaspor”un 3 ayrı məsələnin hərəsindən 6 xal olmaqla ümumilikdə 18 xalı silinib. “Nesine” 2-ci Liqa təmsilçisi “Giresunspor”un isə 1 məsələdən 6 xalı silinib. “Yeni Malatyaspor” klubunun məsələ barədə açıqlamasında deyilir ki, xalların silinməsi iki il əvvəl klubda xidmət edən Marius Sumdica, Qabriel Marqarit və Kristina Petrlə bağlıdır.

