Trampın gəlini partiyadakı vəzifəsindən istefa verir

Lara Tramp Respublikaçılar Partiyasının Milli Komitəsindəki vəzifəsindən istefa verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-nin yeni seçilmiş prezidenti Donald Trampın gəlini Lara Tramp Respublikaçılar Partiyasının Milli Komitəsindəki (RNC) həmsədr vəzifəsindən istefa verəcəyini açıqlayıb. Bu qərar, onun ABŞ Senatında gözlənilən boş yerə namizəd olacağı ilə bağlı iddialar fonunda gəlib.

Lara Tramp qayınatasının dəstəyi ilə bu ilin mart ayında RNC-də həmsədr təyin edilmişdi. O, "X" platformasında açıqlamasında qurumdakı əsas məqsədlərinə çatdığını bildirib: “RNC-də üç aydın məqsədimiz var idi: bütün maliyyə rekordlarını qırmaq, seçki təhlükəsizliyi üçün hüquqşünaslar və müşahidəçilərdən ibarət böyük bir komanda qurmaq və erkən səsvermə zamanı milyonlarla amerikalının iştirakını təmin etmək. Biz hər üç hədəfə nail olduq”, - deyə o yazıb.

Tramp ailəsinə yaxın mənbələr Lara Trampın Florida ştatından Respublikaçı senator Marko Rubionun yerinə namizəd ola biləcəyini bildirirlər. Xatırladaq ki, Donald Tramp Rubionu ABŞ Dövlət katibi vəzifəsinə təyin etməyi planlaşdırır.

Lara Tramp isə buna belə reaksiya verib: “Əgər başqa bir vəzifədə xidmət etmək mənə həvalə olunarsa, bu, mənim üçün böyük şərəf olar”.

