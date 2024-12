Premyer Liqa tarixinin ən yaxşı penalti yerinə yetirən futbolçuları

Məşhur "Opta" nəşri İngiltərə Premyer Liqası tarixində penalti zərbələrini ən dəqiq yerinə yetirən futbolçuların siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıya "Çelsi"nin hücumçusu Kol Palmer başçılıq edir. O, 12 penalti zərbəsinin hər birini qolla tamamlayıb. Karyerasını başa vuran "Mançester Siti"nin sabiq futbolçusu Yaya Ture də 100%-lik nəticəyə imza atıb. Belə ki, Yaya Ture 11 zərbənin hər birini dəqiq yerinə yetirib.

İlk üçlüyü İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi Metyu Le Tisye tamamlayıb. O, 96.2%-lik nəticə ilə yadda qalıb. Tisye 26 penalti zərbəsindən yalnız birini qaçırıb.

Qeyd edək ki, Erlinq Holand, Tyerri Anri və Bukayo Saka 8-10-cu pillələri bölüşürlər.

