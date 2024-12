Avropa çempionatının əsas mərhələsində İsveçlə keçirəcəyi oyunun hazırlığını davam etdirən Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, Kənan Manafov zədəli olduğuna görə Emil Həsənzadə ilə əvəzlənib.

Qeyd edək ki, dekabrın 17-də Bakı İdman Sarayında keçiriləcək Azərbaycan – İsveç görüşü saat 20:00-da başlayacaq.

