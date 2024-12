Klubların yeni dünya reytinqi açıqlandı - "Qarabağ" ilk 100-lükdə

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyasının (IFFHS) açıqladığı son reytinq cədvəlində Azərbaycan 4 klubla təmsil olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Qarabağ" 177,50 xalla dünya reytinqində 67-ci pillədə yer alıb. Ağdam klubu ötən ayla müqayisədə 5 pillə irəliləyib.

"Zirə" isə 94,25 xalla 219-cu yerdə qərarlaşıb. Paytaxt təmsilçisinin mövqeyi dəyişməz qalıb.

Ötən aya nisbətən "Sabah" 9 pillə irəliləyərək 62,50 xalla 409-cu yeri tutub.

Reytinqə əlavə olunan digər Azərbaycan klubu "Turan Tovuz" 53,75 xalla 496-cı sırada qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, siyahıya 388 xalla İspaniya nəhəngi "Real Madrid" başçılıq edir.

