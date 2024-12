Messinin karyerası ilə bağlı açıqlama - Bu klubla müqavilə imzalayacaq

"İnter Mayami" komandasının sahiblərindən olan Xorxe Mas Lionel Messinin karyerası ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Messinin komandada qalacağına əmin olduğunu bildirib. Mas açıqlamasında, "Onun 2026-cı ildə yeni stadionumuzun açılışında olacağına çox əminəm” deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Lionel Messi 2024-cü il mövsümünün ən yaxşı futbolçusu seçilib. Argentinalı ulduzun müqaviləsi gələn ilin sonunda başa çatır. Messi müqavilə bağladıqdan sonra “İnter Mayami” MLS Tərəfdarları Qalxanı və MLS Liqa Kubokunda çempionluğa imza atıb. Messi "İnter Mayami"də 39 matçda iştirak edib. O, bu matçlarda 34 dəfə fərqlənib və 18 məhsuldar ötürmə verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.