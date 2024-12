Ardanın yeni mövsümdə forma geyinəcəyi klubun adı açıqlandı

Karlo Ançelottinin rəhbərliyi altında “Real Madrid”in start heyətində az oyun şansı əldə edən Arda Gülerin klubdakı karyerası müzakirə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünyaca məşhur italyan jurnalist Fabrizio Romano Ardanın növbəti mövsümdə oynayacağı komandanı açıqlayıb. Bununla bağlı Romano X-də paylaşım edib. Onun sözlərinə görə, Arda “Real”da qalmaq istəyir. Bildirilir ki, həm klub rəhbərliyi həm də işçiləri Ardanın istedadına güvənir. Məlumata görə, klub rəhbərliyi Ardanın klubda mühüm fiqur olacağını hesab edir. Xəbərdə deyilir ki, Arda üçün bir sıra təkliflər olsa da, onun başqa kluba transferi mümkün deyil.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Arda Gülerin mövsümün fasiləsində icarə əsasında başqa kluba getmək istədiyi iddia edilmişdi. İddialara görə, Arda mövsümün sonuna qədər əsas heyət oyunçusu ola biləcək klubda futbol oynamaq istəyir.

