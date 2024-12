​“WhatsApp” onlayn funksiyasını istifadəyə verdi - Dərhal xəbər tutacaqlar

“WhatsApp” qrup söhbətləri ilə bağlı yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik qrupda onlayn olan istifadəçilərlə bağlıdır. Məlumata görə, “WhatsApp” qrup söhbətləri üçün onlayn sayğac funksiyası tətbiqin beta versiyasında müşahidə edilib. Qrup söhbətlərinin yuxarı hissəsində görünəcək sayğac qrupda neçə nəfərin “WhatsApp”ının açıq və onlayn olduğunu göstərəcək. Bununla da, istifadəçilər “WhatsApp” qruplarında neçə nəfərin aktiv olduğunu müşahidə edə biləcək. Bu sayğac yalnız “WhatsApp”ı açıq və internetə qoşulmuş olan istifadəçiləri göstərəcək.

Lakin bura məxfilik parametrləri vasitəsilə onlayn olduğunu gizlədənlər daxil edilməyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.