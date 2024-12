”WhatsApp”, "Facebook" və “Instagram” sosial şəbəkələrinin işində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Downdetector”un məlumatlarında deyilir. İstifadəçilər əsasən ismarılşların göndərilməsində və mobil tətbiqdə problemlərlə qarşılaşıblar.

Analoji problem Azərbaycandakı istifadəçilərdə də müşahidə edilir.

