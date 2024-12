"Borussiya Dortmund"un türkiyəli baş məşqçisi Nuri Şahinə Çempionlar Liqasında "Barselona" ilə oyundan sonra maraqlı açıqlama verib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, gənc mütəxəssisə "Barselona" və "Real Madrid" ilə bağlı sual ünvanlanıb.

"Barselona ilə "Real Madrid"dən hansı daha yaxşıdır? Mənə görə ən yaxşı komanda həmişə "Borussiya Dortmund"dur. Ancaq birini seçməli olsam, bu, "Real Madrid" olar", - deyə Nuri Şahin cavab verib.

Qeyd edək ki, "Borussiya Dortmund" bu mövsüm Çempionlar Liqasında iki dəfə məğlub olub. Almaniya təmsilçisi "Real Madrid"ə səfərdə 5:2, "Barselona"ya isə evdə 3:2 hesabı ilə uduzub. "Barselona" ilə oyunda alınan məğlubiyyət "Borussiya Dortmund"un cari mövsümdə öz meydanında ilk məğlubiyyəti olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.