Cənubi Koreya hərbi kəşfiyyatının rəhbəri Mun San Xo hərbi vəziyyətlə əlaqədar baş verən iğtişaşlarda iştirak etməkdə şübhəli bilinərək həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb

Hərbi kəşfiyyatın rəhbəri ilə yanaşı, onun sələfi No San Von da saxlanılıb.

Onların hər ikisi hərbi vəziyyətlə bağlı qiyamda iştirakda şübhəli sayılır.

Bundan əvvəl sabiq müdafiə naziri Kim Yon Xyon və hərbi əks-kəşfiyyatın rəhbəri Yo İn Xyon həbs edilib.

