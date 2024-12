​Qubada dəhşətli qəza - 1 ölü, 3 yaralı

Quba rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

Metbuat.az report-a istinadla xəbər verir ki, “Lexus” markalı minik avtomobili rayonun Üçgün kəndi ərazisində idarəetməni itirərək dərəyə aşıb.

Hadisə nəticəsində sürücü, Xaçmaz rayon sakini 1979-cu il təvəllüdlü Orucov Şamil Zehyeddin oğlu ölüb, onun sərnişinləri - 1985- ci il təvəllüdlü Orucov Faiq Teymur oğlu, 1978-ci il təvəllüdlu Dəmirov Ratiq Rafiq oğlu və 1977-ci il təvəllüdlü Abdullayev Ceyhun Fərhad oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

