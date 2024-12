Belarus Rusiyanın dəstəyi ilə bütün diplomatlarını Suriyadan çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Belarus Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

“Mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq Belarusun Suriyadakı səfirliyinin diplomatları Minskə geri çəkilib. Belarusun Suriyadakı səfiri Yuri Sluka məsləhətləşmələr üçün bir müddət paytaxtda olacaq, ondan sonra vəziyyətin dərindən qiymətləndirilməsi planlaşdırılır”, - XİN-dən bildirilib.

