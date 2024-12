​“WhatsApp” zənglərlə bağlı bu yeniliyi təqdim etdi - Görüntü dəyişdi

“WhatsApp” zənglər üçün yeni funksiyalar təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik sayəsində istifadəçilərə zənglər zamanı daha keyfiyyətli görüntü təqdim edilib. Həmçinin video zənglərə yeni filtrlər əlavə edilib. Yeniliyə əsasən istifadəçilər video zəng zamanı bütün iştirakçılara animasiyalar əlavə edə biləcək. Bundan əlavə, istifadəçi video zəngin rəng tonunu tənzimləyə bilər. Məlumata görə, video zənglər “WhatsApp”ın masaüstü versiyasında ayrıca bölməyə köçürülüb. Bu, istifadəçinin video zəngə başlamasını daha da asanlaşdırıb.

Bu bölmədən video zəngi tez başlatmaq və kompüterdən video zəng üçün birbaşa nömrəyə zəng etmək mümkündür. Lakin bu funksiyalar “WhatsApp”ın yalnız masaüstü proqramında mövcuddur və “WhatsApp” veb versiyada mövcud deyil.

