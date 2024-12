Ulduz futbolçudan ​"Fənərbaxça"ya müjdə - Gəlməyə razıdır

"Fənərbaxça" Anderson Taliskanı heyətinə cəlb etmək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı komandalarından olan “Əl-Nəssr” mövsümün fasiləsində heyətinə hücumçular qatmaq istəyir. Bildirilib ki, “Əl-Nəssr” bu səbəbdən Anderson Taliskanın gedişinə icazə verə bilər. Məlumata görə, “Fənərbaxça” Taliskanı mövsümün fasiləsində heyətinə cəlb etmək istəyir. “Əl-Nəssr” hücumçu alarsa, bu keçid asanlaşa bilər. "Fənərbaxça" futbolçunu icarə və ya birdəfəlik transfer edə bilər. Futbolçunun "Fənərbaxça"da oynamağa razılıq verdiyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, 2021-ci ildə “Əl-Nəssr”ə transfer olan Taliskanın müqaviləsi gələn il başa çatır. Bu mövsüm 19 matçda meydana çıxan braziliyalı futbolçu 8 dəfə fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.