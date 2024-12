ABŞ-nin təhlükəsizlik qurumları birgə bəyanat yaydı

Son günlər ABŞ səmasında naməlum dronların görünməsi geniş müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti, Müdafiə Nazirliyi (Pentaqon), Federal Təhqiqat Bürosu (FTB) və Federal Aviasiya Administrasiyası (FAA) birgə bəyanat yayıb.

Bəyanatda FTB-yə son həftələrdə 5 mindən çox naməlum dron müşahidəsi ilə bağlı müraciət daxil olduğu bildirilib. Araşdırmalar nəticəsində müşahidələrin böyük əksəriyyətinin qanuni kommersiya, hobbi məqsədli və hüquq-mühafizə orqanlarına aid dronlarla bağlı olduğu müəyyən edilib.

Həmçinin bəzi müşahidələrin insanlı hava vasitələri, helikopterlər və yanlışlıqla dron hesab edilən ulduzlarla əlaqədar olduğu vurğulanıb. Bəyanatda "dron hadisələrində anormal heç nə aşkarlanmayıb" deyə qeyd olunub və onların milli təhlükəsizliyə və ya ictimai asayişə risk yaratmadığı bildirilib.

Qeyd edilib ki, dronların artan istifadəsi ilə əlaqədar federal qurumlar ştat və yerli hakimiyyət orqanlarına qabaqcıl pilotsuz uçuş aparatının (PUA) aşkarlanması üçün daha təkmil texnologiyalar və hüquq-mühafizə orqanlarına dəstək verməyə davam edəcək.

Bundan başqa, Konqresə müraciət edilərək hüquq-mühafizə orqanlarının PUA təhdidlərinə qarşı səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi tələb olunub. Açıqlamada ABŞ-də hazırda 1 milyondan çox FAA-ya qeydiyyatdan keçmiş dron olduğu və bu sayın daha da artmasının gözlənildiyi bildirilib.

Xatırladaq ki, ilk dəfə 18 noyabrda Nyu-Cersi ştatının Morris və Somerset bölgələrində müşahidə olunan "naməlum dronlar" Nyu-York və ətraf ərazilərdə də görünüb və sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Görüntülər ictimaiyyətdə narahatlıq yaradıb. Şahidlər həmin naməlum hava vasitələrinin velosiped və ya kiçik avtomobil ölçüsündə olduğunu bildiriblər. ABŞ-nin seçilmiş prezidenti Donald Trampın Nyu-Cersidəki qolf sahəsi üzərində də dronların göründüyü iddia olunub, təhlükəsizlik məqsədilə bölgədə uçuş məhdudiyyəti tətbiq edilib.

Buna baxmayaraq, Ağ Ev həmin dronların hər hansı təhlükə yaratdığına dair sübut olmadığını açıqlayıb. Pentaqon sözçü müavini Sabrina Sink isə həmin dronların İran gəmilərindən havalandığı iddialarını təkzib edərək, "Bu iddiaların heç bir əsası yoxdur" deyib. Ölkənin yeni seçilmiş prezidenti Donald Tramp isə sosial şəbəkə hesabında yazdığı açıqlamada "Ölkənin hər yerində naməlum PUA görüntüləri var. Bu, doğrudanmı hökumətin xəbəri olmadan baş verir? İnanmıram! Hər şeyi dərhal açıqlayın və ya onları vurun" deyə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.