Bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərləndi

Sumqayıtda bir ailənin beş üzvü dəm qazından zəhərlənib.

Metbuat.az verir ki, hadisə şəhərin Yaşıl dərə yaşayış massivindəki evdə baş verib.

Dəm qazından zəhərlənən şəxslər 1985-ci il təvəllüdlü Qabil Niftalı oğlu Orucov, onun həyat yoldaşı, 1995-ci il təvəllüdlü Gülbuta İmamverdi qızı Orucova, övladları-2019-cu il təvəllüdlü Niftalı Qabil oğlu Orucov, 2008-ci il təvəllüdlü Aysun Qabil qızı Orucova və 2016-cı il təvəllüdlü Samirə Qabil qızı Orucovadır.

Dəm qazından zəhərlənən şəxslər dərhal Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparılıblar.

Hadisə araşdırılır.

