Efiopiyanın cənubundakı Sidama ştatında ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində azı 66 nəfər həlak olub. Daha 4 nəfər isə müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisənin təfərrüatları barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.