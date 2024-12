"Moskva Gürcüstanın hazır olduğu dərəcədə Tbilisi ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazırdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov ilin yekunlarına dair “TASS”a müsahibəsində deyib.

Lavrov həmçinin vurğulayıb ki, Moskva Gürcüstanın daxili işlərinə qarışmaq fikrində deyil.

