Bu il Azərbaycanda doğulan 2 uşağa Ərdoğan adı verilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, son 5 ildə Azərbaycanda yeni doğulan 20 körpəyə Ərdoğan adı qoyulub.

Belə ki, 2020-ci ildə 5, 2021-ci ildə 7, 2022-ci ildə 1, 2023-cü ildə isə 5 uşağa valideynləri Ərdoğan adı veriblər.

Həmçinin, 2024-cü ildə ölkəmizdə yeni doğulan 1 uşağa Atatürk adı qoyulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.